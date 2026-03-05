Il nuovo ponte sull’Arno sarà intitolato alle sorelline Nencioni: i fiorentini non dimenticano le piccole vittime della strage dei Georgofili

Sarà intitolato alle sorelline Nencioni, Caterina e Nadia, il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il parco dell’Anconella.

La scelta è arrivata al termine del sondaggio lanciato per coinvolgere i cittadini nella definizione del nome della nuova infrastruttura, proponendo quattro figure femminili che hanno segnato la storia della città e del Paese.In una settimana sono stati raccolti oltre 11mila voti (11.031). Caterina e Nadia Nencioni hanno ottenuto 3.872 preferenze (35,1%), seguite da Gilda Larocca con 3.326 voti (30,2%), Rita Levi-Montalcini con 2.816 (25,5%) e Tina Anselmi con 1.017 voti (9,2%).

“La scelta di intitolare il nuovo ponte sull’Arno a Caterina e Nadia Nencioni è un gesto che unisce memoria e responsabilità civile – ha dichiarato la sindaca Sara Funaro –. Le due sorelline, vittime innocenti della strage dei Georgofili, rappresentano per Firenze una ferita profonda, ma anche un richiamo costante all’impegno nella lotta contro la mafia. Dedicare loro un luogo della città significa trasformare il ricordo in un segno concreto e quotidiano, affinché le nuove generazioni continuino a conoscere e a custodire quella memoria. La grande partecipazione al sondaggio dimostra quanto questo sentimento sia ancora forte e condiviso dalla comunità fiorentina”.