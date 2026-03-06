Controradio Streaming
ToscanaCronacaA1, lavori terza corsia tra Firenze Sud e Incisa: chiusure notturne e...
ToscanaCronaca

A1, lavori terza corsia tra Firenze Sud e Incisa: chiusure notturne e deviazioni

By Raffaele Palumbo
A1
Foto Imagoeconomica INFRASTRUTTURA AUTOSTRADE AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI TRATTO AUTOSTRADALE

Dal 6 all’8 marzo una sola corsia per senso; chiusura totale sabato notte 22-6. Apre il viadotto Ribuio, potenziamento 45 km per fluidità traffico.

Proseguono spediti i lavori per l’ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada del Sole (A1) nel tratto Firenze Sud-Incisa Reggello-Valdarno (45 km totali, Lotto 1 Nord 6,2 km), con modifiche viabilità nel weekend 6-8 marzo per apertura del nuovo viadotto Ribuio (VI01). Da venerdì 6 marzo ore 20 al primo pomeriggio di domenica 8 marzo, carreggiata ridotta a una corsia per senso di marcia tra gli svincoli Firenze Sud (km 301) e Incisa Reggello (km 308), con chiusura totale nella notte tra sabato 7 e domenica 8 (22-6). Dal pomeriggio domenica, transito su due corsie per senso. Percorsi alternativi: Firenze Sud-Bagnolo (SP34/SP34 var.), uscite obbligate Incisa. Autostrade raccomanda app e pannelli; potenziati servizi info (840.04.21). Lavori includono galleria GA01, rampe Firenze Sud e sollevamento viadotti per sicurezza e fluidità su arteria trafficata (oltre 100.000 veicoli/giorno).

Il nuovo ponte sull’Arno sarà intitolato alle sorelline Nencioni: i fiorentini non dimenticano le piccole vittime della strage dei Georgofili
David Rossi ucciso: commissione parlamentare conferma, via alle indagini sui colpevoli

