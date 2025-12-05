www.controradio.it Terza Corsia FIPILI: si parte con risorse regionali, poi il pedaggio per i TIR Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:52 Share Share Link Embed

Presentato lo studio curato dall’università di Pisa su congestionamento ed incidentalità. Priorità agli interventi tra Scandicci e Lastra a Signa, il tratto con maggiore criticità. Poi Pontedera-Ponsacco fino alla diramazione per Pisa-Livorno. Prima del pedaggio si utilizzareanno fondi regionali (a partire dai 10 mln già stanziati in bilancio), proventi da autovelox (16 mln da dividere al 50% con le province coinvolte), e fondi nazionali.

La Fipili è infatti una strada regionale ma di interesse nazionale, ovvero la strada di grande scorrimento principale tra Roma e Bologna e tra le principali nel tratto tra Roma e Milano.

Solo in quarta istanza si ricorerrà al pedaggio per i TIR, che contribuiscono al 20% del traffico ma hanno un’incidenza moto più rilevante in termini di usura della strada congestione del traffico ed incidentalità. Il pedaggio dovrebbe aggirarsi intorno al 70% di quello autostradale.

Lo studio, curato dal’ prof. Losa -docente di contruzioni strade, porti, aeroporti dell’Unipi-, individua per 4 gradi di priorità tutti i nessi probematici della fipili incrociando i dati reali del traffico, degli icidenti e degli ingorghi.

Tra i tratti più difficili per il traffico:

VERSO FIRENZE

da diramazione a Ponsacco a Pontedera

da Empoli est a Ginestra

Lastra a signa Scandicci bivio A1

da Ponte a Greve Firenze

VERSO LIVORNO

da Firenze a Empoli

San Miniato- Santa Croce

da Pontedera a diramazione Pi-LI

nei giorni feriali da Navacchio a Cascina

Per gli incidenti i tratti a maggiore rischuo sono

VERSO FIRENZE

da San Miniato a Empoli

da Ginestra a Ponte a Greve

VERSO PISA

da Ponte a Greve a Ginestra

da Empoli Ovest a Montopoli

da Montopoli a Pontedera

da Ponsacco a diramazione

da Cacina a Pisa