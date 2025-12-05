    Terza Corsia FIPILI: si parte con risorse regionali, poi il pedaggio per i TIR

    Giani fipili
    Presentato lo studio curato dall’università di Pisa su congestionamento ed incidentalità. Priorità agli interventi tra Scandicci e Lastra a Signa, il tratto con maggiore criticità. Poi Pontedera-Ponsacco fino alla diramazione per Pisa-Livorno. Prima del pedaggio si utilizzareanno fondi regionali (a partire dai 10 mln già stanziati in bilancio), proventi da autovelox (16 mln da dividere al 50% con le province coinvolte), e fondi nazionali.

    La Fipili è infatti una strada regionale ma di interesse nazionale, ovvero la strada di grande scorrimento principale tra Roma e Bologna e tra le principali nel tratto tra Roma e Milano.

    Solo in quarta istanza si ricorerrà al pedaggio per i TIR, che  contribuiscono al 20% del traffico ma hanno un’incidenza moto più rilevante in termini di usura della strada congestione del traffico ed incidentalità. Il pedaggio dovrebbe aggirarsi intorno al 70% di quello autostradale.

    Lo studio, curato dal’ prof. Losa -docente di contruzioni strade, porti, aeroporti dell’Unipi-, individua per 4 gradi di priorità tutti i nessi probematici della fipili incrociando i dati reali del traffico, degli icidenti e degli ingorghi.

    Tra i tratti più difficili per il traffico:

    VERSO FIRENZE
    da diramazione a  Ponsacco a Pontedera
    da Empoli est a Ginestra
    Lastra a signa   Scandicci bivio A1
    da Ponte a Greve Firenze

    VERSO LIVORNO
    da Firenze a Empoli
    San Miniato- Santa Croce
    da Pontedera a  diramazione Pi-LI
    nei giorni feriali da Navacchio a Cascina

    Per gli incidenti i tratti a maggiore rischuo sono

    VERSO FIRENZE
    da San Miniato a Empoli
    da Ginestra a Ponte a Greve

    VERSO PISA
    da Ponte a Greve a Ginestra
    da Empoli Ovest a Montopoli
    da Montopoli a Pontedera
    da Ponsacco a diramazione
    da Cacina a Pisa