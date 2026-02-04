Controradio Streaming
Mer 4 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaIl killer di Denisa tenta di evadere da Sollicciano
ToscanaCronaca

Il killer di Denisa tenta di evadere da Sollicciano

By Redazione
donna

Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha tentato verso le 10 l’evasione dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp spiegando che sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola per scalare la parete.

Il tentativo di fuga, spiega sempre Osapp, è stato sventato dall’unico agente penitenziario di pattuglia che in auto faceva il giro di ronda nel perimetro del carcere. Il detenuto è stato bloccato e riportato in cella.

Se Frumuzache fosse riuscito a scavalcare completamente anche il secondo muro, poi avrebbe attraversato un tratto di terreno e avrebbe potuto raggiungere e superare l’alta recinzione metallica esterna, scappando nei campi intorno al carcere di Sollicciano.
“Pieno apprezzamento per l’operato dell’agente” di ronda che ha visto e bloccato il detenuto, afferma in un comunicato il delegato nazionale del sindacato Osapp, Canio Colangelo, che invece nello stesso testo esprime “forti perplessità sulle capacità organizzative e sulla sicurezza della struttura che, anche in questo caso, ha dimostrato di essere una groviera”.
“Ci si domanda infatti come ha potuto un detenuto che dovrebbe essere super sorvegliato per motivi di sicurezza e anche di incolumità – conclude -, rendersi autore di una tale azione”.

Articolo precedente
Un anno di Casa Rider Firenze
Articolo successivo
Il cinema omaggia Jeff Buckley

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31226Cronaca18797Politica4210Cultura & Spettacolo3844Diritti2642Sanità2539

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI