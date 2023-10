Il Glue di Firenze riparte con i Meganoidi in concerto

Riaprono le porte del Glue a Firenze con il concerto dei Meganoidi. Appuntamento sabato 7 ottobre dalle 22.30. In apertura Mondocane + Demagò. Aftershow Dr. Lorenz djset

Riparte la stagione del Glue a Firenze con i MEGANOIDI, primo appuntamento sabato 7 ottobre. Nati a Genova tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998, i Meganoidi muovono i primi passi esibendosi in alcuni centri sociali genovesi, dove propongono dal vivo il loro primo EP “Supereroi VS Municipale”, che rivela, seppur ad uno stadio embrionale, quelli che saranno i tratti distintivi di ogni futuro progetto della band: autoproduzione e autodeterminazione artistica. Il demo andrà esaurito e il consenso ottenuto permetterà ai Meganoidi di intensificare l’attività live condividendo anche il palco con importanti gruppi nazionali e internazionali. Il primo album autoprodotto arriva nel 2000, “Into The Darkness, Into The Moda”, con ottimi riscontri da parte della stampa specializzata.

Dopo 50.000 copie vendute, nell’autunno 2002 i Meganoidi cominciano a lavorare ad un nuovo disco, registrato al GreenFogStudio, che risente dell’influenza degli orientamenti musicali maturati da ogni membro della band nel corso degli anni. Nasce così la matrice “Meganoidi” che segna una netta svolta stilistica rispetto al mercato discografico fondandosi sulla sperimentazione e sulla ricerca musicale continua. Anche i concetti di autoproduzione e indipendenza artistica si perfezionano ulteriormente durante la lavorazione del disco, dal titolo “Outside The Loop Stupendo Sensation”, che viene infatti pubblicato e prodotto dalla band stessa, con il missaggio di Vic Florentia (già all’opera con Danko Jones e Tool) all’Iguana Studios di Toronto e il mastering di Joe Lambert al Classic Sound di New York. L’album viene messo in vendita al prezzo imposto di 13 €, in chiaro segno di opposizione alla politica delle majors e all’ingiustificato e continuo aumento dei prezzi dei cd musicali.

Nel maggio 2005 arriva “And Then We Met Impero”, un concept ep che stravolge la formula sonora del precedente album: cinque tracce costruite su un songwriting articolato e stratificato nel quale i minimalismi strumentali si rincorrono, eludendo gli schemi classici della forma canzone e spingendosi invece verso derive progressive. L’Ep viene proposto dal vivo nel corso di un breve tour tra maggio e luglio del 2005 e così, nel 2006, arriva il nuovo disco, “Granvanoeli”.

Nell’autunno 2017 prende vita il sesto album, “Delirio Experience”, che mette nuovamente in discussione il percorso artistico della formazione genovese, posizionando al centro della composizione l’esigenza di avere canzoni e arrangiamenti più diretti e dirompenti.

Dopo un tour di due anni in giro per lo stivale e aver consolidato il rapporto ventennale con la loro fanbase, è forte l’esigenza di non aspettare oltre e così, nell’autunno 2019, si entra nuovamente in studio per lavorare a circa 20 brani scritti da Luca Guercio e Davide Di Muzio durante l’estate. Nascerà così Mescla.

SABATO 7 OTTOBRE

MEGANOIDI opening MONDOCANE! + DEMAGO’

Aftershow Dr. Lorenz djset

Apertura porte 22.30 – Inizio Live 23.00

Ingresso gratuito per i Soci GLUE – Tessera annuale 2023/2024 (15 €)

https://www.gluefirenze.com/tesseramento/