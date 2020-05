Ichino: “Riforma Costituzione sia tema politico Fase 2” 00:00 / 00:10:44 1X

Intervista co0n il professor PIETRO ICHINO docente di diritto del lavoro all’univertsità di Milano, ex parlamentare e grande sostenitore della riforma costituzionale bocciata dal Referendum del dicembre 2016.

“Il covid-19 potrebbe generare lo spazio per un nuovo “spirito costituente” ” dice Ichino. Che aggiunge : “erché dunque non provare a fare di questo il grande tema politico della “fase 2”? Pensiamo a un’iniziativa politicamente non bi-, maquadri-partisan, sotto l’egida di un arbitro rispettato da tutti, qual è il nostro Capo dello Stato. I contenuti? Quelli su cui quasi tutti si erano dichiarati d’accordo anche tre anni fa: fiducia al Governo solo dalla Camera; trasformazione del Senato in Camera delle Regioni; nitida clausola di supremazia nazionale; abolizione di enti inutili. E a quel punto persino un sistema elettorale proporzionale con sbarramento, cui si sta pensando, potrebbe essere il male minore. Anche se sarebbe molto meglio tornare all’idea dell’investitura diretta del presidente del Consiglio.

