Coronavirus, ARS: In Toscana trend oramai chiaramente discendente

“Non abbiamo ancora un vaccino o una cura definitiva, ma abbiamo imparato molte cose in questi due mei che ci saranno utilissime per il futuro”. Ascolta l’intervista con il dottor FABIO VOLLER,coordinatore dell’Osservatorio epidemiologia di Ars

A quasi due mesi dai primi provvedimenti di restrizione, il contagio in Toscana, pur proseguendo, ha ormai trovato un suo evidente trend in discesa. Negli ultimi giorni i nuovi casi sono stati mediamente poco sotto gli 80 con circa 3500 tamponi analizzati. Rispetto ad un mese fa i nuovi casi si sono ridotti del 70% a fronte di una riduzione in Italia del 50%.

