I Depeche Mode tornano al cinema con “Depeche Mode: M”

L’evento cinematografico ha un significato particolare anche per la scomparsa del membro fondatore Andy Fletcher, morto nel 2022, con temi di morte e memoria che si intrecciano naturalmente con la musica della band. Il regista Fernando Frías è noto per il pluripremiato I’m No Longer Here, vincitore di 10 premi agli Ariel Awards in Messico, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. È stato inoltre candidato al DGA Award e il film è stato il candidato messicano agli Oscar 2021. Il suo film più recente, I Don’t Expect Anyone to Believe Me, ha ricevuto grandi consensi dalla critica.

Depeche Mode ha seguito la pubblicazione del quindicesimo album in studio, Memento Mori (2023), che ha raccolto ampio consenso della critica ed è entrato direttamente al #1 della classifica italiana FIMI Top Of The Music e nella Top 3 (#2) della classifica dei VINILI più venduti nella settimana di uscita. Ispirazione indelebile per fan, critici e artisti, i Depeche Mode continuano a guardare avanti: l'album Memento Mori e il relativo tour rappresentano solo l'ultimo capitolo di un'eredità impareggiabile e in continua evoluzione.