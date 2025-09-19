Controradio Streaming
Ven 19 Set 2025
Controradio Streaming
MusicaI Depeche Mode tornano al cinema con "Depeche Mode: M"
MusicaUscite Discografiche

I Depeche Mode tornano al cinema con “Depeche Mode: M”

By Redazione

Nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 28 al 30 ottobre: “Depeche Mode: M”, il film concerto in 4K e audio 5.1, diretto dal pluripremiato regista Fernando Frías

Diretto dal regista Fernando Frías e presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2025, arriva nelle sale di tutto il mondo in 4K e audio 5.1 dal 28 al 30 ottobreDEPECHE MODE: M,il film concerto cheintreccia le riprese dei tre show sold out al Foro Sol Stadium di Città del Messico, accompagnando il pubblico in un intenso viaggio musicale. Un percorso che utilizza la passione di quasi 200.000 fan messicani come lente per raccontare l’influenza senza tempo della band, offrendo al contempo un potente tributo all’indissolubile legame tra musica, tradizione e spirito umano. L’elenco delle sale sarà presto disponibile su nexostudios.com.
L’evento cinematografico ha un significato particolare anche per la scomparsa del membro fondatore Andy Fletcher, morto nel 2022, con temi di morte e memoria che si intrecciano naturalmente con la musica della band. Il regista Fernando Frías è noto per il pluripremiato I’m No Longer Here, vincitore di 10 premi agli Ariel Awards in Messico, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. È stato inoltre candidato al DGA Award e il film è stato il candidato messicano agli Oscar 2021. Il suo film più recente, I Don’t Expect Anyone to Believe Me, ha ricevuto grandi consensi dalla critica.
Il tour dei Depeche Mode ha seguito la pubblicazione del quindicesimo album in studio, Memento Mori (2023), che ha raccolto ampio consenso della critica ed è entrato direttamente al #1 della classifica italiana FIMI Top Of The Music e nella Top 3 (#2) della classifica dei VINILI più venduti nella settimana di uscita. Ispirazione indelebile per fan, critici e artisti, i Depeche Mode continuano a guardare avanti: l’album Memento Mori e il relativo tour rappresentano solo l’ultimo capitolo di un’eredità impareggiabile e in continua evoluzione.
Articolo precedente
Spaccata con auto in centro commerciale, furto in gioielleria
Articolo successivo
Dazi USA, Cna Firenze: “ordini pronti ma bloccati nei magazzini”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30683Cronaca18338Politica4090Cultura & Spettacolo3817Diritti2575Sanità2522

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI