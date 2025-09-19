I Depeche Mode tornano al cinema con “Depeche Mode: M”

Nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 28 al 30 ottobre: “Depeche Mode: M”, il film concerto in 4K e audio 5.1, diretto dal pluripremiato regista Fernando Frías
Diretto dal regista Fernando Frías e presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2025, arriva nelle sale di tutto il mondo in 4K e audio 5.1 dal 28 al 30 ottobreDEPECHE MODE: M,il film concerto cheintreccia le riprese dei tre show sold out al Foro Sol Stadium di Città del Messico, accompagnando il pubblico in un intenso viaggio musicale. Un percorso che utilizza la passione di quasi 200.000 fan messicani come lente per raccontare l’influenza senza tempo della band, offrendo al contempo un potente tributo all’indissolubile legame tra musica, tradizione e spirito umano. L’elenco delle sale sarà presto disponibile su nexostudios.com.
L’evento cinematografico ha un significato particolare anche per la scomparsa del membro fondatore Andy Fletcher, morto nel 2022, con temi di morte e memoria che si intrecciano naturalmente con la musica della band. Il regista Fernando Frías è noto per il pluripremiato I’m No Longer Here, vincitore di 10 premi agli Ariel Awards in Messico, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. È stato inoltre candidato al DGA Award e il film è stato il candidato messicano agli Oscar 2021. Il suo film più recente, I Don’t Expect Anyone to Believe Me, ha ricevuto grandi consensi dalla critica.
Il tour dei Depeche Mode ha seguito la pubblicazione del quindicesimo album in studio, Memento Mori (2023), che ha raccolto ampio consenso della critica ed è entrato direttamente al #1 della classifica italiana FIMI Top Of The Music e nella Top 3 (#2) della classifica dei VINILI più venduti nella settimana di uscita. Ispirazione indelebile per fan, critici e artisti, i Depeche Mode continuano a guardare avanti: l’album Memento Mori e il relativo tour rappresentano solo l’ultimo capitolo di un’eredità impareggiabile e in continua evoluzione.