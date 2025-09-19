Controradio Streaming
Ven 19 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaSpaccata con auto in centro commerciale, furto in gioielleria
ToscanaCronaca

Spaccata con auto in centro commerciale, furto in gioielleria

By Viola Giacalone
Spaccata con auto in centro commerciale, furto in gioielleria

Colpo nella notte in una gioielleria all’interno di un centro commerciale Coop a Castelfiorentino (Firenze), dove i ladri si sono introdotti utilizzando un’auto rubata come ariete.

Prima hanno sfondato con una vettura la saracinesca e l’ingresso del centro commerciale, poi hanno preso di mira la gioielleria rubando alcuni gioielli.
Il colpo sarebbe avvenuto intorno alle 3.30, quando è scattato l’allarme attivando le forze dell’ordine. I ladri avrebbero agito in pochi minuti, prima di darsi alla fuga e abbandonare sul posto l’auto usata per sfondare l’ingresso. Il mezzo è risultato essere rubato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un colpo simile è stato messo a segno la notte le scorse settimane nel centro commerciale Ipercoop di Sesto Fiorentino (Firenze). Anche in quel caso è stata utilizzata un’auto per sfondare e poi colpita una gioielleria.

Articolo precedente
In 5mila a corteo Cgil a Livorno per Gaza
Articolo successivo
I Depeche Mode tornano al cinema con “Depeche Mode: M”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30683Cronaca18338Politica4090Cultura & Spettacolo3817Diritti2575Sanità2522

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI