Spaccata con auto in centro commerciale, furto in gioielleria

Colpo nella notte in una gioielleria all’interno di un centro commerciale Coop a Castelfiorentino (Firenze), dove i ladri si sono introdotti utilizzando un’auto rubata come ariete.

Prima hanno sfondato con una vettura la saracinesca e l’ingresso del centro commerciale, poi hanno preso di mira la gioielleria rubando alcuni gioielli.

Il colpo sarebbe avvenuto intorno alle 3.30, quando è scattato l’allarme attivando le forze dell’ordine. I ladri avrebbero agito in pochi minuti, prima di darsi alla fuga e abbandonare sul posto l’auto usata per sfondare l’ingresso. Il mezzo è risultato essere rubato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un colpo simile è stato messo a segno la notte le scorse settimane nel centro commerciale Ipercoop di Sesto Fiorentino (Firenze). Anche in quel caso è stata utilizzata un’auto per sfondare e poi colpita una gioielleria.