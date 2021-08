Heka, musica tra Londra e Firenze

Dopo una collezione di singoli e un primo EP – other drugs – pubblicato nel 2019 con Juicy Records, Heka annuncia un secondo EP – (a). Il lavoro è uscito lo scorso 19 maggio per l’etichetta indipendente inglese Balloon Machine. In anteprima e’ stato presentato il singolo (a) wall, co-prodotto con Ed Tullett (Novo Amor, Hailaker) e con Jemima Coulter (Hailaker) alla tromba. Francesca Brierly in arte è passata nei nostri studi a presentare il nuovo materiale. Ascolta l’intervista con Giustina Terenzi.