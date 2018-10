Halloween con Tre allegri ragazzi morti alla Flog di Firenze

Mercoledì 31 ottobre i Tre Allegri Ragazzi Morti tornano in concerto sul palco della Flog di Firenze. Ad accompagnarli sul palco special guest Max Collini

I Tre allegri ragazzi morti, tra i gruppi indipendenti più amato d’Italia. Nati a Pordenone nel 1994 hanno pubblicto 8 dischi in studio e hanno più di 1500 concerti alle spalle. Nascondono la loro identità dietro una maschera di teschio disegnata dal cantante, Davide Toffolo, noto autore di fumetti e graphic novel. Hanno ispirato le ultime generazioni di artisti con la loro musica diretta e poetica. Hanno dato senso alla parola indipendente, pubblicando con l’etichetta La Tempesta Dischi la più significativa musica degli ultimi 20 anni, producendo i dischi di Le luci della centrale elettrica, The Zen Circus, Il pan del diavolo, Popolous, Cacao Mental, Maria Antonietta, Mellow Mood, solo per citarne alcuni. I Tre allegri ragazzi morti hanno attraversato generi ed ispirazioni diverse; dal punk rock naif delle origini, al reggae, alla cumbia, mantenendo sempre una forte riconoscibilità e poetica.

A seguire Rockoteca con Lucyfer” Lucille dj + Dr.”Satanasso” Lorenz

– Open: h.21,00 – Live: h.22,30

– INGRESSO €15,00 (€13,00 + dp in prevendita)

INFO