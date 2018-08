Grosseto: truffe ad anziani, arrestata banda in trasferta da Napoli

Le vittime della banda arrestata a Grosseto erano spesso donne anziane e sole, scovate e raggiunte tramite ricerca sulle Pagine Bianche. Il raggiro veniva effettuato con la tecnica del falso incidente o controllo stradale a un parente. Spacciandosi per carabinieri, assicuratori o avvocati, gli estorsori riuscivano a sottrarre una somma di denaro alle vittime per evitare il processo o l’arresto del parente in questione.

Ciascuna truffa sarebbe fruttata circa 10.000 euro. Nel ‘bottino’ sia denaro che gioielli. Le città colpite dalla banda risultano trovarsi nelle province di Firenze, Arezzo, Grosseto e altre province del Lazio e della Campania.

Nel marzo 2017 a Castel Del Piano, nella provincia di Grosseto, a far scattare le indagini dei militari un episodio legato a uno dei presunti ‘trasfertisti’ arrestati oggi. Allora i carabinieri erano riusciti a intercettare l’auto dell’uomo, presa a noleggio per effettuare l’estorsione.

La procura di Grosseto sta procedendo a vario titolo per due ipotesi di reato: associazione a delinquere finalizzata a estorsione e truffe aggravate nei confronti di anziani. Per tre degli indagati è scattato l’arresto in carcere, per altri due i domiciliari, e per un sesto complice la magistratura ha disposto l’obbligo di dimora come misura cautelare.