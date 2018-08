Palio di Siena: ministro Bussetti tra gli ospiti del Comune 

Il ministro dell’Istruzione Marco Busseti sarà tra gli ospiti del Comune di Siena per il Palio dedicato alla Madonna dell’Assunta che si corre il 16 agosto. Parteciperà anche il pilota di MotoGp Danilo Petrucci.

Tra gli altri ospiti anche i parlamentari Lucia Bergonzoni, Manuel Vescovi, Mario Lolini e Deborah Bergamini, l’ad di Fs Gianfranco Battisti, l’ambasciatrice britannica in Italia Jill Morris, Letizia Giorgianni, presidente Associazione vittime del salva-banche, il presidente della Cri Francesco Rocca, Marco Stella, vice presidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci, consigliere regionale, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, Tim Flear e Ariane Juzen, rispettivamente console generale britannico a Milano e del Belgio a Roma, Antonio Pappalardo, dirigente dipartimento giustizia minorile di Firenze, Gianluca Massaro, capo gabinetto del ministro alla Giustizia, Aldo Zizzo, addetto militare all’ambasciata italiana in Qatar, Paolo Regini, presidente Banca di Cambiano, il pittore Charles Szymkowicz che ha realizzato il drappellone per il Palio del 16 agosto, e Sinta Tantra, l’artista che firmò il ‘cencio’ per il Palio della Madonna dell’Assunta del 2017.