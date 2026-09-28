Grande successo per la 9/a edizione di “Genius Loci”, arrivederci al 2027 per il decennale

Si è conclusa nel Complesso Monumentale di Santa Croce la nona edizione di “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce” (24-27 settembre), festival a cura di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio. L’evento, che ha il contributo del Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2026, ogni anno rende protagonisti di un’esperienza unica migliaia di spettatori.

Memoria e identità si mettono in dialogo con i linguaggi contemporanei, dalla letteratura alla musica, dalla filosofia all’arte, Genius Loco mantiene la sua cifra stilistica quanto mai oggi necessaria e le promesse e fa della partecipazione del pubblico una grande risposta non solo culturale. Nell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, fondamentale per il messaggio universale di fraternità e pace, tanto attuale quanto necessario, moltissime persone – il massimo della capienza possibile – hanno affollato il Chiostro, la Cappella Pazzi, il Cenacolo, per seguire incontri con filosofi e artisti, concerti, talk e performance.

Un sold out di prenotazioni appena annunciata la manifestazione che ha visto l’ulteriore apertura di tranche per ingressi gratuiti. Ancora una volta, è stato possibile assistere a una Firenze diversa come vuole lo spirito del festival: gettare semi di nuove visioni e forme di convivenza.

Tra gli artisti che si sono esibiti, il regista e attore Abel Ferrara nel reading dedicato a San Francesco su parole di Gabriele Tinti ispirate alla Pala Bardi conservata in Santa Croce; il filosofo Maurizio Ferraris, la storica Daniela Cotimbo e lo scrittore Marco Malvandi in confronto sulle Intelligenze Artificiali; l’attore Ascanio Celestini e il racconto collettivo di chi resta ai margini; il sassofonista James Brandon Lewis con il batterista Chad Taylor nell’omaggio a John Coltrane nei 100 anni dalla nascita; il concerto all’alba del cantante Alberto Ferrari dei Verdena, il filosofo Mauro Ceruti nella lectio sull’umanesimo planetario del maestro Edgar Morin, da poco scomparso. E ancora: la Compagnia Lombardi Tiezzi nella nuova produzione sulla vita di San Francesco; il batterista Hamid Drake in inedito trio; il duo di musicisti ucraini composto da Heinali e Andriana-Yaroslava Saienko; il duo coreano Dal:um, ; l’irlandese Naomi Berrill; il polistrumentista Davide Ambrogio; la cantante e attrice etiope Saba Anglana.

L’appuntamento con Genius Loci tornerà a settembre 2027 nell’importante occasione del decennale.