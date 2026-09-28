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ToscanaCronacaTortura, ustiona e tenta di annegare una ragazza, arrestato 38enne
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Tortura, ustiona e tenta di annegare una ragazza, arrestato 38enne

By Redazione
Azione studentesca

La Polizia di Pescia, in provincia di Pistoia, ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni residente a Montecatini Terme accusato del reato di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza italiana di 20 anni.

I due si erano conosciuti qualche giorno prima e dati appuntamento per trascorrere un pomeriggio lungo il fiume Pescia. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, durante l’appuntamento l’uomo ha tentato un approccio sessuale al cui rifiuto ha gettato la ragazza nel fiume simulando un annegamento ‘controllato’ per indurla ad avere un rapporto sessuale. L’ha poi frustata alle gambe con la cintura, colpendola con alcuni sassi e spegnendole delle sigarette sul volto considerate guaribili in pochi giorni. E’ stato un passante a chiamare i soccorsi dopo avere sentito le urla di una donna che chiedeva aiuto. Mentre arrivava una volante del commissariato, il presunto responsabile si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Le indagini avviate da parte della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Pescia hanno permesso di individuare e arrestare l’autore, che ha svariati precedenti anche specifici.

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