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Urto tra treni nel Fiorentino, circolazione tornata regolare stamani

By Redazione

E’ tornata regolare stamani, alle 8, la circolazione ferroviaria tra Rignano e Pontassieve (Firenze), lungo la linea Roma-Firenze convenzionale, sospesa dalle 15.20 di ieri a seguito dell’urto tra un treno merci e un Regionale, convoglio quest’ultimo che ha riportato danni ad alcuni finestrini.

L’incidente, avvenuto a seguito dello sviamento del locomotore del treno merci, non ha causato feriti tra i passeggeri del Regionale, costretti poi a restare quattro ore a bordo del treno: il trasbordo si è concluso alle 19. Quanto al traffico ferroviario ci sono stati ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivato servizio con corse bus tra Firenze e Figline.

Riguardo alla dinamica dell’incidente, da quanto appreso sarebbe avvenuto in un tratto diritto della ferrovia. Il locomotore di un treno merci, proveniente da Sant’Ellero e della Cfi, avrebbe leggermente sviato fermandosi. Il regionale, proveniente da Pontassieve e diretto a Montevarchi, avrebbe frenato finendo poi per urtare leggermente il locomotore.

“Quanto accaduto in questi giorni e oggi pomeriggio è inaccettabile – dichiara Giani -. Non è ammissibile che, in un Paese civile, studenti e lavoratori debbano continuare a subire ritardi, cancellazioni e interruzioni del servizio ferroviario. La linea Aretina rappresenta un’infrastruttura strategica per il nostro territorio e non può continuare a vivere una condizione di emergenza pressoché permanente. Chiederemo ancora una volta al ministro un intervento immediato, affinché siano individuate soluzioni concrete e definitive e affinché venga data risposta alle lettere già inviate nei mesi scorsi dalla Regione e rimaste senza risposta. Il ministro Salvini intervenga immediatamente per questo snodo strategico della Toscana”.

Boni, che si è anche recato sul luogo dell’incidente ieri, aggiunge: “I pendolari meritano rispetto e hanno diritto a un servizio efficiente, sicuro e affidabile. La priorità assoluta è ovviamente garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale, ma anche questo non basta. Il problema verificatosi oggi pomeriggio, fortunatamente senza feriti, tra Pontassieve e Sant’Ellero, ha provocato ulteriori disagi a centinaia di cittadini e dimostra ancora una volta la necessità di interventi urgenti. La Regione continuerà a sollecitare il ministero e tutti i soggetti competenti affinché vengano adottati con urgenza i provvedimenti necessari per ripristinare la piena funzionalità della linea e prevenire il ripetersi di situazioni come quella di oggi. Non ci fermeremo finché non saranno garantite risposte concrete ai cittadini”

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