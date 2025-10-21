Gli Spleen a Controradio. Ascolta l’intervista.

Giovane e talentuosa band fiorentina dedita ad un potente “alternative rock” di matrice anni ’90. Mirco Roppolo li ha intervistati nei nostri studi.

Gli Spleen sono una rock band fiorentina emergente, formatasi attorno al 2019. Il loro sound, potente e aggressivo, si ispira principalmente al Grunge, all’Alt-Rock anni ’90 e al Post-Punk, con un’attitudine decisamente in controcorrente rispetto ai generi più in voga tra i loro coetanei.

La band è composta da Samuele Riccucci (chitarra e voce), Matteo Innocenti (batteria), Olmo Fantini (chitarra) e Alberto Sanna (basso). Hanno firmato con la prestigiosa etichetta fiorentina Contempo Records debuttando con l’EP “Dystopic School” (2024) seguito dal singolo “Making Plans for Nigel”, cover del leggendario gruppo inglese XTC, ottenendo da subito riscontri anche all’estero, come la trasmissione su alcune radio UK. Nel 2025 sono stati scelti da Piero Pelù come opener per il suo tour.

Gli 𝗦𝗣𝗟𝗘𝗘𝗡 saranno sul palco assiema ai 𝗣𝗨𝗡𝗞𝗖𝗔𝗞𝗘

il 24 ottobre @lumen.firenze, via del Guarlone 26

ingresso libero con tessera Lumen