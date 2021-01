Gli Other Lives presentano le “Sicily Sessions”

A sei mesi dalla pubblicazione dell’acclamato album For Their Love (già disco della settimana di Controradio), la band di Portland Other Lives ritorna con una raccolta di demo dei brani estratti dal loro quarto lavoro in studio.

Inizialmente composte e registrate come demo da Jesse Tabish (piano, chitarra, voce) in Sicilia, insieme alla moglie Kim, le Sicily Sessions mostrano la genesi e il processo creativo che si cela dietro ogni brano di questo lavoro degli Other Lives.

Sulle registrazioni, Jesse racconta: “Dopo l’elezione del 2016, io e Kim abbiamo deciso che era arrivato il momento di prenderci una pausa dagli Stati Uniti. Dopo un lungo viaggio in Europa siamo finiti in una piccola città siciliana chiamata Castellammare del Golfo. Lì abbiamo trovato la pace e uno di stile di vita che ci ha ispirati a mettere da parte il computer e tornare a una forma più essenziale di scrittura e da lì sono nate le prime idee per quello che poi sarebbe diventato For Their Love. Speriamo possiate godervi queste prime stesure”.

For Their Love (album della settimana anche su Controradio) è stato molto apprezzato dalla critica e considerato come uno dei migliori album della band, ricevendo 4 stelle anche su Mojo e Q, tra gli altri.

La raccolta di demo è disponibile dall'11 dicembre su tutte le piattaforme digitali e su cassetta in edizione limitata, su Play it again Sam

