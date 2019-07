Giustizia e carcere, un libro nel nome di Alessandro Margara

Domani, lunedì 29 luglio alle 11, in sala Gigli, a palazzo del Pegaso, presentazione del volume che raccoglie la discussione nata sull’uso populistico della giustizia penale e del carcere. Intervengono il garante regionale dei detenuti, Corrado Marcetti, Saverio Migliori, Emilio Santoro e Grazia Zuffa.

Nel terzo anniversario della scomparsa di Alessandro Margara, domani, lunedì 29 luglio alle 11 in sala Gigli a palazzo del Pegaso, si presenta un libro che raccoglie la discussione nata sull’uso populistico della giustizia penale e del carcere, come armi contro i nemici sociali, avvenuta durante il convegno “Carcere e Giustizia ripartire dalla Costituzione rileggendo Alessandro Margara” (8 e 9 febbraio 2019). Alla presentazione parteciperanno il garante regionale dei diritti dei detenuti Corleone, Corrado Marcetti, Saverio Migliori, Emilio Santoro e Grazia Zuffa.

Come riferimento per la lettura del volume, introdotto da Franco Corleone e Grazia Zuffa, viene presentato il testo del magistrato su come rispondere alle leggi ingiuste e razziste, con le testimonianze di Francesco Maisto e Beniamino Deidda.

“Meno Stato e più galera”, così si esprimeva Margara qualche anno fa e seguendo il suo pensiero sono state due le questioni messe al centro del dibattito: l’intreccio tra penale e politica, il significato che la giustizia e il carcere hanno assunto nel senso comune. Gli autori dei saggi sono: Luigi Ferrajoli, Maria Luisa Boccia, Tamar Pitch, Lucia Castellano, Andrea Pugiotto, Stefano Anastasia, Giovanni Salvi, Patrizio Gonnella. Previsto un loro intervento.

Nel volume sono, infine, pubblicate le conclusioni dei laboratori tematici che hanno preparato l’incontro di febbraio: “Città e sicurezza”, “opg e rems”, “41bis ed ergastolo”, “droghe e carcere”, “gli spazi della pena”, “giustizia di comunità”, “immigrazione e sicurezza”, “donne e carcere”.