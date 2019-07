“La politica stia lontano dai fatti di Bibbiano”

Lo ha affermato la Garante per i minori e l’infanzia della Regione Toscana, Camilla Bianchi. “Fatti gravissimi ma tutti dovrebbero fare un passo indietro, proprio nell’interesse delle vittime”

“Quanto accaduto a Bibbiano, per come si sta configurando l’indagine e per quello che abbiamo appreso è gravissimo; ma la politica non deve interferire. Gli interessi di parte dovrebbero star fuori da certe vicende” lo ha detto la garante di Diritti dell’Infanzia e dei Minori dlela Regione Toscana, Camilla bianchi. l’abbiamo intervistata.