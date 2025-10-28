Giovanni Fittante e Anima Firenze 2030 chiedono 1 milione di euro di risarcimento ai cinque consiglieri di centrodestra per diffamazione

Schmidt, Bambagioni, Sabatini, Mossuto e Draghi sono accusati di diffamazione aggravata a mezzo stampa seguito della pubblicazione di articoli apparsi su quotidiani locali e nazionali: il 21 maggio 2025 sul Corriere Fiorentino e il 22 maggio 2025 su Il Tempo in cui si alludeva a favori in cambio dell’appoggio politico di Fittante e della sua lista per la sindaca Funaro alle elezioni amministrative di Firenze

È stata formalmente instaurata un’azione civile per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti dei consiglieri comunali Schmidt, Bambagioni, Sabatini, Mossuto e Draghi, a seguito della pubblicazione di articoli apparsi su quotidiani locali e nazionali: il 21 maggio 2025 sul Corriere Fiorentino e il 22 maggio 2025 su Il Tempo.

Oggetto della contestazione sono accuse ritenute totalmente false e infondate, che hanno gravemente leso la reputazione personale di Giovanni Fittante e l’immagine pubblica dell’Associazione culturale e civica Anima Firenze 2030.

I consiglieri di centrodestra lo scorso maggio avevano presentato un esposto alla Procura del capoluogo toscano citando Giovanni Fittante: “che con la lista Anima Firenze ha corso a sostegno di Funaro», ha partecipato e vinto un bando «dello spazio pubblico al parterre, per la prima volta messo a bando per un progetto del genere, per realizzare qui un ristorante ed altre attività di natura commerciale” si legge nell’atto.

L’ammontare del risarcimento richiesto è pari a 1 milione di euro che saranno destinati in beneficenza in parte ad un nuovo progetto ideato da Giovanni Fittante “seconda chance” destinato agli homeless ed il restante utilizzato per le attività culturali dell’Associazione.

“La diffamazione non è opinione politica – dichiara Fittante –. Difendiamo con fermezza la nostra dignità e l’onore di un progetto civico costruito nella trasparenza nonché la dignità di tutti coloro che si sono candidati con Anima Firenze 2030 alle scorse elezioni amministrative per passione civica ed amore per Firenze, portando in dote un programma innovativo e di soluzioni concrete per la città (allegato). Nessuno può infangare il nostro nome con accuse false senza doverne rispondere nelle sedi competenti»”

“Nella mia importante esperienza politica – conclude Fittante – non ho mai ricoperto incarichi retribuiti in enti pubblici, seppur assolutamente legittimi, né ho mai tratto vantaggi personali, spendendo anzi sempre e molto di tasca mia”.