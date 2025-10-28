Sesto Fiorentino : svastiche su striscione pro Palestina al  liceo artistico 

Due svastiche sono state disegnate su uno striscione per la Palestina affisso all’esterno del Liceo artistico di Sesto Fiorentino (Firenze).

Le due svastiche sono state disegnate a fianco della bandiera della Palestina nello striscione dove c’è scritto ‘La scuola lo sa da che parte stare Palestina libera dal fiume fino al mare’. “Noi non abbiamo paura di dire da che parte stiamo. Contro chi crede di poter distruggere, intimidire, comandare il pensiero altrui. Noi siamo antifascisti”. Lo ha scritto sui social il sindaco di Sesto Fiorentino (Firenze) Lorenzo Falchi commentando le svastiche sullo striscione degli studenti all’esterno del Liceo artistico.

“Da tutta Italia – osserva – continuano ad arrivare notizie di rigurgiti fascisti. Dall’aggressione al giornalista Alessandro Sahebi a Roma, alla devastazione di scuole da parte di gruppi organizzati a Genova, al saluto romano di commemorazione di Mussolini da Predappio. Stanotte anche al Liceo artistico di Sesto Fiorentino uno striscione realizzato da studentesse e studenti è stato imbrattato con simboli d’odio, per intimorire e reprimere un pensiero di libertà e pace”