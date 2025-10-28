Firenze, omicidio Kiomars: Guilherme e Matheus Poncianoi condannati a ergastolo e 27 anni

La Corte d’assise di Firenze ha condannato all’ergastolo, con isolamento di 8 mesi, e a 27 anni di reclusione rispettivamente i fratelli brasiliani Guilherme e Matheus Poncianoi fratelli brasiliani Guilherme e Matheus Ponciano, accusati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e rapina aggravata per la morte del commerciante iraniano Safaei Kiomars.

L’uomo fu trovato privo di vita dai familiari il 29 novembre 2023 nel suo appartamento, nel quartiere di Novoli alla periferia nord di Firenze. La corte ha escluso l’aggravante della crudeltà.

I giudici, dopo quasi cinque ore di camera di consiglio, hanno accolto le richieste del pm Sandro Cutrignelli. I due fratelli dovranno anche risarcire i danni che saranno stabiliti in sede civile ai familiari della vittima che si erano costituiti parte civile con l’avvocato Gabriele Zanobini. I fratelli dovranno versare una provvisionale di 50mila euro. Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni. La procura di Firenze aveva chiesto l’ergastolo per entrambi ma i giudici evidentemente hanno distinto le due posizioni.

L’ambulante, che aveva un banco alla loggia del Porcellino, secondo quanto ricostruito, fu picchiato e abbandonato in casa con le mani legate dietro la schiena e un sacchetto in testa stretto con il nastro adesivo. I fratelli, in tempi diversi, avevano lavorato per lui e, secondo l’accusa, pianificarono l’agguato per rapinarlo poiché il commerciante ogni sera tornava a casa con l’incasso della giornata.