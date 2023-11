Trovato cadavere in una casa a Firenze, l’ipotesi è omicidio

Il cadavere di un cittadino iraniano di 72 anni è stato trovato nel primo pomeriggio in un appartamento di Via de Pinedo, una strada parallela a viale Guidoni, nelle vicinanze del polo universitario di Novoli e del palazzo di Giustizia.

Secondo gli investigatori che stanno raccogliendo testimonianze, si tratterebbe di omicidio, visti gli elementi che depongono per un caso di morte violenta. Il cadavere, secondo quanto appreso, era sul pavimento e avrebbe avuto le mani legate e un sacchetto in testa. La casa e’ stata messa a soqquadro da chi lo ha aggredito. Al momento la zona e’ stata isolata e nell’abitazione sono stati avviati i rilievi medico legali e di polizia scientifica. “L’ipotesi e’ di omicidio ma stiamo ancora attendendo il medico legale. La polizia scientifica sta facendo degli accurati rilievi. L’omicidio potrebbe essere collocato in giornata. Il cadavere non e’ stato ancora rimosso in attesa del medico legale ed e’ stato trovato nell’ingresso. La scena dell’omicidio, si presenta complessa, e’ avvenuto in modalità violenta e ci sono molte tracce utili”. Cosi’ il procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia all’uscita dal palazzo a Firenze, in via de Pinedo, dove oggi e’ stato trovato il corpo di Chaikar Kiomars, questo il nome del 72enne iraniano. “Abbiamo sentito un po’ di persone e siamo in una fase delicatissima dell’indagine’, ha aggiunto. L’uomo viveva solo nell’appartamento al sesto piano dove e’ stato trovato morto. All’arrivo del fratello della vittima, che ha scoperto il cadavere, la porta della casa era aperta e la casa era stata messa a soqquadro.