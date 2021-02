Giorno Ricordo: Firenze; medaglia memoria a Francesca Bronzin

Una medaglia in memoria di Francesca Bronzin, vittima delle foibe: è stata consegnata oggi, in occasione del Giorno del Ricordo, dal prefetto di Firenze Alessandra Guidi a Claudio Bronzin, in ricordo della zia.

La medaglia è il riconoscimento che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella concede al fine di conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo dalla loro terra degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della vicenda del confine orientale.

“Le molteplici occasioni commemorative organizzate oggi nella città di Firenze per il Giorno del Ricordo – ha detto il prefetto Guidi – confermano come in tutta la nostra collettività sia fortemente sentito il dovere di porre attenzione su questo

capitolo tragico della nostra storia, per molti anni confinato nell’oblio. Si deve alla lotta strenua degli esuli e dei loro discendenti se oggi questa terribile vicenda è entrata a far parte del patrimonio storico-culturale nazionale, accettato e

condiviso, conquistando la dignità della memoria”.

Per Guidi, “come evidenziato dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’avversario da battere è quello dell’indifferenza, del disinteresse e della noncuranza, che si nutrono della mancata conoscenza della storia e che sono il presupposto per l’odio, la vendetta e la discriminazione. Il Giorno del Ricordo ha la finalità di essere un monito costante avverso i regimi totalitari che opprimono i cittadini e schiacciano le minoranze, negando i diritti fondamentali delle persone, e consolida l’obiettivo di difendere gli istituti democratici, rafforzare l’unità nazionale e promuovere il dialogo e la collaborazione

tra Stati e popoli”.

Il prefetto ha poi aggiunto che “le appassionate parole di Bronzin, testimone diretto dell’attentato di Vergarolla in cui perse la vita la zia Francesca, ci restituiscono il significato vero della sofferenza e della forza di chi attraverso quella tragica esperienza ha contribuito a consegnare alle generazioni

future un Paese libero e democratico”.