Giornata contro violenza donne: bandiera a mezz’asta, domenica, a Palazzo Vecchio

Bandiera a mezz’asta a Palazzo Vecchio, domenica prossima, 25 novembre, per condannare in modo simbolico la violenza contro le donne in occasione della giornata mondiale per sensibilizzare i cittadini su questo tema.

Il Comune ha raccolto l’invito arrivato da Milano, tramite Daria Colombo, delegata del sindaco per le Pari opportunità, e ha aderito all’iniziativa.

“Sono 108 le vittime di femminicidi avvenuti in Toscana tra il 2006 e il 2017, sette i casi nello scorso anno. A compierli, soprattutto partner ed ex partner”, ha ricordato il sindaco Nardella.

“In Italia nei primi dieci mesi di quest’anno – ha continuato il sindaco – le vittime di femminicidio sono state 106, una ogni 72 ore. Un bollettino di guerra, una strage silenziosa di cui purtroppo si parla troppo poco.”

“Una Giornata come questa è insieme un monito e un’occasione per portare in primo piano quella che è una vera e propria emergenza e brutalità da combattere in ogni modo”, ha concluso.