Giani sui non vaccinati: “da ottobre sempre più interdetti da luoghi pubblici”

“Quest’anno pensavamo di essere lasciati in pace dal Covid durante l’estate? Ecco che la variante Delta si è adattata anche al caldo, anche alle condizioni dell’estate e ai raggi ultravioletti, si è insinuata portando due settimane fa anche nella nostra Toscana ad avere 4.880 contagi in sette giorni”. Lo afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani, durante il videomessaggio sui social. Nei mesi scorsi il governatore aveva espresso la propria convinzione che una temperatura superiore ai 25 gradi potesse essere decisiva nel contenere il virus. L’insorgenza della mutazione scovata inizialmente in India ha cambiato le carte in tavola. “La variante Delta- aggiunge- dimostra che laddove mettiamo un argine ecco che questo argine può essere aggirato. Abbiamo portato avanti una campagna vaccinale molto forte fondata prima sulle categorie, poi più correttamente a mio giudizio sulle età. Ecco che la variante Delta, però, è diventata molto frequente fra i giovani, gli ultimi a essere vaccinati”. Vista la pericolosità del Covid a causa delle sue mutazioni il governatore intende spingere sempre di più l’acceleratore sulle vaccinazioni per centrare l’obiettivo dell’80% di vaccinati entro il 30 settembre. Questo anche con gli hub aperti e un’opera di convincimento che si tramuta in un appello ai toscani: “È evidente che abbiamo bisogno della collaborazione di tutti- ammette- ciascuno di voi deve convincere il vicino, il parente, i familiari. Molte persone non lo fanno per scelta ideologica di non vaccinarsi, hanno un po’ paura, di diffidenza e magari rinviano la scelta. Non è più il momento di rinviare. La vaccinazione deve essere il più possibile diffusa”.