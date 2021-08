Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 31 agosto 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:59 Share Share Link Embed

CONTRORADIO INFONEWS – E’ stata riaperta, intorno alle 17:00 la Bretella autostradale Viareggio-Lucca che era stata chiusa a seguito di un vasto incendio sviluppatosi in alcuni oliveti e boschi in località La Gulfa, a Piano del Quercione, nel comune di Massarosa (Lucca), proprio a ridosso della Bretella che non è mai stata direttamente coinvolta ma che era stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire lo spegnimento del rogo. La colonna di fumo è stata visibile da tutta la Versilia.

Un altro incendio è scoppiato, sempre lunedì pomeriggio, nelle vicinanze della centrale elettrica di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto. Il fuoco si è originato a circa un chilometro di distanza, spinto al momento verso il mare e non in direzione dell’impianto. Dalle 14 a bruciare i boschi ad un chilometro dall’impianto: sul posto anche due elicotteri inviati dalla sala operativa regionale.