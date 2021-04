Giani, nessun indagato per ‘ndrangheta in amministrazione regionale

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nell’aula del Consiglio regionale al termine della discussione sull’inchiesta della Dda di Firenze su infiltrazioni della ‘ndrangheta in Toscana ha dichiarato: “Nelle indagini della Dda” di Firenze “non c’è nessun esponente dell’amministrazione regionale a cui viene minimamente contestato un coinvolgimento nell’associazione di stampo mafioso. I filoni delle indagini sono vari e su quello su cui si è incentrato oggi il nostro dibattito è chiaro che siamo assolutamente fuori”.

“Anche per quello che mi riguarda – ha proseguito il presidente Giani – il mio comportamento è sempre ispirato al meglio per la Toscana, altro che pressioni o centri di potere, solo l’interesse della Toscana. Per questo ritengo che la Toscana sia parte offesa e che il lavoro degli uffici abbia contributo al lavoro degli inquirenti”.

Tornando sulla figura di Ledo Gori, Giani ha ribadito che è “persona che ho avuto modo di apprezzare e di stimare. È evidente che però ci sono momenti, quando i magistrati scrivono le cose che abbiamo visto, in cui è nell’interesse di tutti essere molto chiari perché non vi siano né sospetti, né il pensiero di pressioni, o qualcosa che possa mettere dubbi”.

Giani ha poi ricordato che il 19 aprile è stato avviato il procedimento di revoca dal ruolo di Capo di gabinetto e la risoluzione del contratto. Infine, sulle intercettazioni del consigliere Pd Andrea Pieroni e del sindaco di Santa croce sull’Arno (Pisa) Giulia Deidda, Giani ha sottolineato che “non parlavano con me, sono terze persone che parlano tra sé. Io devo dire che questo metodo è assai discutibile ovvero di pubblicarle senza nessun riscontro con gli aspetti di privacy delle persone. Però devo rispondervi dicendo che su colloqui tra terze persone più che dire che mi sento da quelle parole lontano, estraneo e dichiaratamente fuori, oltre questo non posso dirvi”.