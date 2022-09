🎧 Giani, dal 4 ottobre in Toscana è possibile prenotare la quarta dose del vaccino anti-Covid per tutti coloro che hanno più di 12 anni

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, facendo un appello alla vaccinazione, ha annunciato che dal 4 ottobre in Toscana si potrà fare la prenotazione, sul portale regionale, per la quarta dose di vaccino anti-Covid rivolto a tutti coloro che hanno più di 12 anni.

Ricordiamo che finora era stato possibile prenotare la quarta dose di vaccino solo per gli over 60, i fragili e gli operatori sanitari. “Dopo 10 settimane di calo dei contagi, questa è la terza settimana di risalita dei casi – ha ricordato Giani – ciò vuol dire che il Covid ancora circola, anche se non ha alti livelli di letalità come due anni fa”.

“La consapevolezza che nelle prossime settimane probabilmente ci sarà un ulteriore aumento del contagio – ha aggiunto – rende opportuno un appello a tutti i cittadini toscani, soprattutto alla popolazione over 60 e ai fragili, di prenotarsi per la vaccinazione anti Covid. La quarta dose è opportuna, almeno una volta l’anno è consigliabile”.

“Spendendo più di 10,5 milioni di euro – ha poi spiegato il presidente Giani – abbiamo acquistato 1,030 milioni di vaccini per l’influenza rispetto ai 3,668 milioni di toscani perché i fragili e le persone sopra i 60 ani di età abbiano la loro dose. Si tratta di un terzo della popolazione toscana e questo consentirà di prevenire l’influenza”.

“Ci siamo mossi affinché ora ci fossero già 248.000 dosi nei magazzini Estar – ha aggiunto – e che quindi parta la vaccinazione antinfluenzale fondata sul lavoro dei medici di famiglia”.