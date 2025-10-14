Controradio Streaming
Mar 14 Ott 2025
Giani, Consiglio in tempi brevi per approvazione bilancio

By Redazione
“Voglio convocare il Consiglio in tempi ragionevolmente brevi, perché l’obiettivo che mi propongo è arrivare entro fine anno all’approvazione del bilancio, così come ho fatto nei cinque anni precedenti”. Lo ha detto oggi parlando con. giornalisti Eugenio Giani, rieletto presidente della Toscana. “E’ uno dei motivi per cui io mi sono poi differenziato dai governatori che non possono essere rieletti di Veneto Campania e Puglia”, sulla data delle elezioni.

“Io ho voluto fare prima”, del 23 novembre, “perché voglio avere il tempo di arrivare a preparare il bilancio e approvarlo. Se non avviene si va all’esercizio provvisorio che significa spendere per dodicesimi, spendere per dodicesimi significa” fare scelte “con meno strategia”.

