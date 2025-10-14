A Firenze nasce scuola formazione Papa Leone XIV

Nel convento di Santo Spirito a Firenze è nato il Centro studi internazionale Papa Leone XIV: l’istituto opererà a livello nazionale e internazionale per promuovere una formazione alla vita sociale e politica.

Lo studio, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, sarà aperto a tutti: il Centro si avvarrà della collaborazione della Facoltà teologica dell’Italia centrale, l’Istituto patristico dei Padri agostiniani di Roma, Sagas Firenze, Università di Firenze e di Villanova. Tra le prime attività, ha annunciato padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito, “un ciclo di tre conferenze tenute da Giovanni Cesare Pagazzi, Giuseppe Caruso e Donatella Pagliacci che ci aiuteranno a riflettere su come Agostino si è posto di fronte al tema della pace, della vita sociale alla luce della Bibbia, in particolare del Vangelo di San Giovanni”.

“L’Ordine di Sant’Agostino è lieto di partecipare a questa nuova iniziativa – ha dichiarato Joseph Farrel, padre generale dell’ordine, leggendo poi la bolla della Segreteria di Stato che sancisce l’ufficialità della nascita -. Con la creazione del Centro studi internazionale Leone XIV, saremo in grado di offrire una varietà di programmi, congressi ed eventi che riuniranno studiosi e studenti da tutto il mondo per esplorare il legame tra cultura e teologia, società e Sant’Agostino”.

L’intento, ha spiegato Francesco Salvestrini, ordinario al dipartimento Sagas dell’Università di Firenze, è di “promuovere il dialogo fra le componenti della società contemporanea attraverso l’indagine storico-antropologica e la promozione delle attività culturali, con una particolare attenzione per la dimensione etica e religiosa. Il Centro vuole interagire con gli enti impegnati nello sviluppo della conoscenza, come in primo luogo le università, le accademie e gli istituti di ricerca”.

“Notevole è il posto che occupa la patristica nel Magistero della Chiesa e attualmente ancora di più con la presenza di Papa Leone XIV”, ha commentato Juan Antonio Cabrera Montero, preside dell’Istituto patristico di Roma. “Questa è un’iniziativa molto importante – ha dichiarato la sindaca Sara Funaro -. Siamo contenti sia stato scelto Palazzo Vecchio come sede per lanciare il Centro studi”