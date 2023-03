Giani: “Attività della nave inizia, poi vedremo la decisione del Tar”

Firenze, Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani sostiene che da qui a luglio, fino quindi alla decisione finale del Tar, non ci sia nulla che possa frenare l’attività della nave rigassificatrice Golar Tundra.

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine di un evento a Firenze rispondendo a chi gli chiedeva conto delle sue dichiarazioni di ieri sulla sentenza del Tar, attesa per il 5 luglio ha detto che “da qui al 5 luglio, perché noi ci dobbiamo preoccupare di quello che accade ora, noi avremo l’attività della nave che inizia, non c’è niente che possa condizionare o frenare questo. Poi dopo il 5 luglio vedremo la decisione del Tar”.

Giani ha poi precisato: “La nave inizia proprio nel mese di maggio, poi il 5 di luglio vedremo cosa decide il Tar”. Parlando infine dell’autorizzazione ambientale (Via) per il funzionamento della Golar Tundra, Giani ha affermato che “questa viene in corso d’opera con il collaudo, quindi, ora si fa perché la nave è lì nel porto e si può predisporre” la valutazione di impatto ambientale.