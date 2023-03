Golar Tundra, Giani: “Per le compensazioni ci saranno 80 milioni disponibili”

Firenze, il presidente della Regione, Eugenio Giani sull’arrivo della nave rigassificatrice Golar Tundra nel porto di Piombino, ribadisce la necessità che, in parallelo all’insediamento della nave, vada avanti spedito l’iter delle compensazioni per la città portuale toscana.

“L’arrivo della Golar Tundra rappresenta, simbolicamente, un traguardo della Toscana del fare. – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, all’indomani dell’arrivo della nave rigassificatrice – Una Toscana che vuole essere guida e punto di riferimento sia sul piano energetico che su quello ambientale e che si mette a disposizione per consentire al Paese di affrontare i riflessi della crisi legata alla guerra in Ucraina”.

“Per le compensazioni – prosegue il presidente – essenziali per lo sviluppo di Piombino, penso che prevarrà lo spirito di squadra. E la prima prova sarà l’emendamento presentato da alcuni esponenti Pd, in linea con la strategia della Regione, al decreto-legge ora in parlamento sul Piano di ripresa e resilienza, che prevede 40 milioni in più in aggiunta ai 40 milioni già previsti dall’accordo di programma. Il ministro Fitto, con cui ho avuto un colloquio preventivo, si è detto d’accordo. Se il parlamento approverà l’emendamento, ci saranno 80 milioni disponibili, che Invitalia potrà utilizzare per le bonifiche, che sono il primo passo per le compensazioni”.