La Nave Golar Tundra è ormeggiata nel porto di Piombino

Piombino, la nave Golar Tundra è entrata in porto trainata dai rimorchiatori a velocità ridotta, e sono state effettuate le operazioni di attracco alla banchina est della darsena nord.

Come previsto la nave Golar Tundra è stata fatta entrare circa mezz’ora dopo l’uscita dell’ultimo traghetto dal porto di Piombino. La nave, trainata da quattro rimorchiatori e guidata dai piloti di porto, è stata all’attraccata con una manovra di semi rotazione effettuata molto lentamente per allinearla alla banchina. Sullo sfondo si notano le potenti luci dei riflettori del cantiere di Snam per gli allacciamenti delle tubature di terra che saranno collegate all’impianto galleggiante.

Era presente alle manovre di attracco della nave, il governatore della Toscana Eugenio Giani, in banchina a Piombino sin dalla prima serata: “La nave è arrivata – ha detto Giani – l’abbiamo attesa per lunghi mesi, sono stati fatti verifiche, controlli, accertato quello che erano i pareri, le opinioni e tradotto in prescrizioni. È nel porto di Piombino, e devo dire che questo significa salvezza per tutti i cittadini del nostro paese, tutti i cittadini italiani, Grazie a Piombino, grazie alla Toscana, 5 miliardi di metri cubi di gas passeranno da quella nave e ridurranno la nostra dipendenza energetica, renderanno l’Italia più autosufficiente e questo significherà abbattimento dei costi del gas, significherà minori bollette per i cittadini e per le imprese, il tutto in completa sicurezza, e anche valorizzazione di questo porto, il porto di Piombino che oggi è veramente il cordone ombelicale con cui l’Italia si affranca, almeno parzialmente, dalla dipendenza energetica dalla Russia”.