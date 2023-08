Giancane in concerto all’Ultravox Firenze

Giancane, il cantautore romano che ha firmato le colonne sonore di Zerocalcare, presenta il nuovo album allo Spazio Ultravox di Firenze, giovedì 31 agosto con ingresso gratuito.



Ha prestato i propri brani alle due serie animate di Zerocalcare, “Strappare lungo i bordi” e la recente “Questo mondo non mi renderà cattivo”. Per Giancane, adesso, è tempo di tornare a calcare i palchi: “Tutto male” è il suo nuovo album che verrà presentato giovedì 31 agosto sul palco dell’Ultravox Firenze, lo spazio estivo del Parco delle Cascine. La serata è a ingresso libero. Prima del suo concerto il live di Ico e I casi umani. Alle 20.00 approntato il maxischermo di Ultravox, per la partita Fiorentina – Rapid Vienna.

“È il mio terzo disco di inediti – racconta Giancane – e racchiude 5 anni di vita, di tour, di depressione, di felicità, di infelicità, di malattie, di autostrade, concerti, lutti, vabbè insomma 5 anni di vita. È un disco un po’ depresso, un po’ cazzone ed è una raccolta che racchiude anche tutto ciò che musicalmente volevo fare”.

Aprono la serata i pisani Ico e I Casi Umani, anche loro con un album fresco di stampa, “Cavolo nero”: canzoni irriverenti, testi tragicomici, influenze pop, punk-rock e lo-fi. Dopo i live, spazio al Never Mind Dj-set. Tutto ad ingresso libero!

Ultravox Firenze

Da maggio a settembre 2023

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze

Orari

Aperto tutti i giorni (salvo diversa indicazione)

Informazioni

www.ultravoxfirenze.it