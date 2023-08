La XVIII Edizione “Eclettica” di Cirk Fantastik

Cirk Fantastik! 2023 Festival internazionale di circo contemporaneo XVIII Edizione – Eclettica. A Scandicci dal 1° al 3 settembre al Parco del Castello dell’Acciaiolo, a Firenze dal 7 al 17 settembre al Parco delle Cascine CIRK FANTASTIK! 2023 Festival internazionale di circo contemporaneo XVIII Edizione – Eclettica. “Un omaggio alla incredibile e sfaccettata essenza dell’essere umano. Uno stimolo alla libera espressione di sè, all’esplorazione e alle trasformazioni durante il cammino, intrecciando linguaggi e nutrendosi dei molteplici e variopinti modi di essere”. La rassegna che da 13 anni porta a Firenze le migliori compagnie internazionali di circo contemporaneo torna dal 1° al 3 settembre al Parco del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci e dal 7 al 17 settembre al Parco delle Cascine di Firenze, con 24 compagnie ospiti, 3 coproduzioni, 59 repliche e spettacoli di circo contemporaneo in anteprima. A questi si vanno ad aggiungere concerti di world music & dj party, laboratori di circo per grandi e piccini, olimpiadi dei giocolieri, spettacoli a cappello, caffè con gli artisti, circus bar e food trucks.

Il Festival è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, Comune di Firenze Estate Fiorentina 2023, Comune di Scandicci “Scandicci Open City”, Città Metropolitana Firenze, Fondazione CR Firenze, Publiacqua. Media partner: Juggling Magazine, Controradio, UniCoop Firenze.

Sul sito Quest’anno Cirk Fantastik è realizzato in collaborazione con Autolinee Toscane: una partnership che punta a promuovere la mobilità sostenibile e l’attenzione all’ambiente attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici. Cik Fantastik si svolge in contesti naturali, in aree verdi, spesso polmoni delle nostre città. Un modo per tutelarli è anche quello di proteggerli preferendo i mezzi pubblici alle auto private. Sia il Castello dell’Acciaiuolo che il Parco delle Cascine sono serviti dalla tramvia T1.Sul sito at-bus.it e sulla nuova app “at bus” a disposizione gratuitamente su tutti gli store i partecipanti potranno pianificare il loro viaggio in autobus e tramvia per raggiungere le due location. Inoltre Cirk Fantastik premierà gli abbonati al trasporto pubblico dando diritto a uno sconto per gli spettacoli in cartellone. Basterà presentare alla cassa la ricevuta cartacea o digitale dell’acquisto dell’abbonamento in corso di validità.

Scandicci Open City del Comune di Scandicci. 1 – 3 settembre al Pomario del Parco dell’Acciaiolo sarà ospitata Antilia, un’arena a cielo aperto che porta in scena non solo spettacoli ma anche luoghi ed emozioni. Questo è il valore aggiunto che dà Antilia allo spettacolo: la possibilità di cogliere la connessione fra artista e pubblico, la condivisione di un sogno che diventa realtà in un’atmosfera magica e accogliente. Il programma include anche laboratori di tecniche circensi ed è già disponibile sul sito Anche quest’anno Cirk Fantastik! è parte integrante del programma didel Comune di Scandicci.al Pomario del Parco dell’Acciaiolo sarà ospitata Antilia, un’arena a cielo aperto che porta in scena non solo spettacoli ma anche luoghi ed emozioni. Questo è il valore aggiunto che dà Antilia allo spettacolo: la possibilità di cogliere la connessione fra artista e pubblico, la condivisione di un sogno che diventa realtà in un’atmosfera magica e accogliente. Il programma include anche laboratori di tecniche circensi ed è già disponibile sul sito www.scandicciopencity.it/cirk-fantastik-2023-eclettica . Tutti i giorni dalle 17 laboratori di circo per bambini, e poi “Tra le scatole” con Giulio Lanzafame: uno spettacolo in bilico tra giocoleria e corda molle, che passando attraverso musica e clown vi accompagnerà a seguire il capitombolo di Giulio, un personaggio in continuo inciampo (Venerdì 1 e domenica 3 settembre)

Dal 7 al 17 settembre al Parco delle Cascine di Firenze. In programma tantissimi spettacoli di circo contemporaneo, concerti di world music & Djparty, laboratori circo, olimpiadi dei giocolieri, spettacoli a cappello. E poi il “caffè con gli artisti” e un’accogliente area ristoro con circus bar & food trucks. Grande attesa per “Oraison” con Cirque-Théâtre Rasposo (14/15/16 settembre), che porta in scena una preghiera poetica circense, una ricerca sulla verità umana che trova nel corpo la sua concretezza. Uno spettacolo intimo sulle emozioni percorso dall’onda, a tratti nervosa, del gesto circense. La compagnia, che da oltre 30 anni fa parte del panorama del circo contemporaneo, si appella alla sensibilità del pubblico per affrontare diverse forme di brutalità, per mettere in evidenza la violenza dei nostri sentimenti più intimi, per esprimere tenerezza sensuale, la malinconia, la tenacia della fatalità e la bellezza fuggitiva dell’istante.