Georgofili, un incontro con Pietro Grasso il 25 maggio a San Casciano

A pochi giorni dal trentennale della strage dei Georgofili a Firenze si rinnovano le iniziative anche nei comuni limitrofi. Tra queste un incontro al quale è annunciata la partecipazione, tra gli altri, di Pietro Grasso, magistrato e già presidente del Senato, e Lucio Aricidiacono, il colonnello del Ros che ha arrestato Matteo Messina Denaro. L’evento è promosso dal Comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze).

La famiglia Nencioni uccisa nell’attentato era originaria di Romola, frazione della cittadina. L’incontro è in programma per il 25 maggio alle 21 al Teatro comunale Niccolini di San Casciano. Tra gli altri interventi quello del sindaco Roberto Ciappi e di Daniela Chironi, ricercatrice Sns e autrice del libro ‘Le bombe del ’93’. Il via al calendario degli eventi già l’11 maggio all’asilo nido Fiordaliso ‘Caterina e Nadia Nencioni’ di Cerbaia con la presentazione del libro di Giulia Arnetoli ‘Il vuoto alla finestra’. Ci sarà la partecipazione, insieme all’autrice, di Ciappi, Elisabetta Masti, vicesindaca del Comune di San Casciano e Luigi Dainelli, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili.

Il 20 maggio alle 17 invece, nella biblioteca comunale di San Casciano, presentazione del libro di Tiziana Giuliani ‘Sventrati. Vivere – sopra’. Presenti con l’autrice, Ciappi, il consigliere regionale Massimiliano Pescini, il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani, Teresa Fiume dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili e un rappresentante dei Vigili del Fuoco di Firenze. La sera del 20, alle 21, al Teatro Mcl de La Romola lo spettacolo ‘Io sono stato’ di e con Ivan di Noia e Romina Ranzato con la partecipazione degli studenti dell’Istituto comprensivo statale Il Principe di San Casciano e il gruppo musicale della filarmonica Vincenzo Bellini di Scandicci.

I rappresentanti istituzionali del Comune di San Casciano parteciperanno poi, nella notte tra il 26 e il 27 maggio, alla commemorazione della strage in piazza della Signoria a Firenz. Alle ore 00.30 è prevista la partenza del corteo da Palazzo Vecchio, alle 1.04 si terrà la deposizione di una corona d’alloro in via dei Georgofili. Il 27 maggio alle 9 infine, a La Romola, presso il monumento del giardino de ‘Il tramonto’ la comunità di San Casciano renderà omaggio alle vittime dell’attentato insieme agli studenti de ‘Il Principe’.