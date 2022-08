‘Gelateria della Passera’ nella top 25 mondo del Financial Times

Firenze, c’è anche la “Gelateria della Passera”, nell’omonima piazza dell’Oltrarno fiorentino, nella classifica delle migliori 25 gelaterie al mondo stilata dal Financial Times.

Sono solo quattro le gelaterie italiane, Paese ritenuto come la patria del gelato artigianale, presenti nella lista. La prestigiosa testata economico-finanziaria britannica, spiega una nota, ha così descritto la “Gelateria della Passera”, della maestra gelatiera fiorentina Cinzia Otri, già unica donna toscana ad aver ottenuto i Tre Coni del Gambero Rosso: “E’ un minuscolo ‘buco nel muro’ della piazza che porta lo stesso nome – scrive la giornalista Maria Shollenbarger, autrice della recensione – ma compensa le sue dimensioni modeste con una selezione di gelati biologici fatti in casa che coprono una gamma da quelli più tradizionali ad alcune sperimentazioni creative come quello a base di latte di mandorla con camomilla. E poi ci sono i tre gusti per i quali – conclude – viaggerei da un capo all’altro della penisola pur di assaggiarli: fior di latte alla menta, acqua di rose e lavanda”.

Le altre tre gelaterie italiane inserite sono a Roma (Gunther Gelato), Bologna (Il Gelatauro) e Noto (il Caffè Sicilia del maestro pasticcere Corrado Assenza). Per il resto, la testata inglese ha pescato tra Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Irlanda, Finlandia, Germania, Thailandia, Argentina e così via.

“Essere inseriti nella classifica mondiale stilata da una testata così prestigiosa – commenta Cinzia Otri – è una soddisfazione davvero incredibile, che da un lato premia il lavoro che stiamo portando avanti dall’inizio della nostra attività e dall’altro dà uno stimolo importante a continuare con sempre maggior impegno sulla via della qualità”.