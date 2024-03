Gary Clark Jr. “JPEG RAW”. Il Disco della Settimana.

Blues urbano, suggestioni afrocentriche, funk, R&B ipercontemporaneo. Con JPEG Raw, il suo quarto album, Gary Clark Jr. porta il blues ad un’altra, futuristica, dimensione.

JPEG Raw è il quarto album in studio del musicista blues rock americano Gary Clark Jr. È stato pubblicato il 22 marzo 2024 per la Warner e vede le collaborazioni di Stevie Wonder, George Clinton, Valerie June e Keyon Harrold.

Il titolo JPEG Raw è l’acronimo di “Jealousy, Pride, Envy, Greed, Rules, Alter Ego, Worlds”. L’album è stato scritto in un periodo di tempo in cui Clark Jr. si ritrovava da solo in studio durante la quarantena per il COVID-19 nel marzo 2020. Ha spiegato che JPEG Raw riguarda “mostrare il reale e non l’edit”, stanco di non avere “un’interazione più genuina” a causa di un “mondo di modifiche, filtri e ripetizioni”. L’album lo vede espandere la sua gamma di influenze, tra cui la musica tradizionale africana, il jazz, il rock, l’R&B contemporaneo l’hip-hop e il blues. Il musicista porterà il disco dal vivo dal maggio 2024 partendo dagli Stati Uniti, e arriverà in Italia per quattro date a luglio: Ferrara, Udine. Gardone Riviera, Roma.

Incredibile virtuoso del blues, che fonde R&B, musica tradizionale africana,punk, hip-hop e soul contemporaneo, con questo nuovo riuscitissimo album ridisegna il genere adattandolo ai nostri tempi portandolo ad una dimensione inedita e super-contemporanea.

Gary Lee Clark Jr. (nato il 15 febbraio 1984) è un chitarrista e cantante blues americano di Austin. Nel 2011, Clark firmò con la Warner Bros Records e pubblicò l’EP Bright Lights. Sono seguiti gli album Blak and Blu (2012) e The Story of Sonny Boy Slim (2015). Nel corso della sua carriera, Clark è stato un prolifico artista dal vivo, documentato da Gary Clark Jr. Live (2014) e Gary Clark Jr Live/North America (2017). Nel 2014, Clark ha ricevuto un Grammy per la migliore performance R&B tradizionale per la canzone “Please Come Home”. Nel 2020, ha vinto il Grammy Award per “Miglior canzone rock” e “Miglior performance rock” per la canzone “This Land” di quell’album.

Chitarrista tra i migliori in circolazione,Gary Clark Jr. ha condiviso il palco con numerose leggende del rock and roll. Descritto come ‘il futuro del blues del Texas’, la sua bravura alla chitarra e il suo particolare timbro vocale lo accomunano a giganti quali Jimi Hendrix, Eric Clapton e Jeff Beck.

Al suo quarto lavoro registrato in studio arricchito da collaborazioni d’eccezione, il bluesman Gary Clark Jr conferma una decisa e intrigante evoluzione musicale, che lo porta ben oltre a quanto aveva registrato in precedenza. Questo disco conferma una decisa apertura verso sonorità innovative, dove gli stili si mischiano dando luogo a qualche cosa di decisamente nuovo. Basicalmente sempre legato al blues, la sua musica di base, Gary Clark apre i suoi orizzanti alle più varie contaminazioni con un virtuosismo chitarristico fuori dall’ordinario, ben oltre ogni attesa. Crudo e diretto, Gary progetta la sua musica intrigante ed innovativa con una visione (anche in qualche modo “ politica”) molto chiara e peculiare. I riferimenti al jazz, a Thelonious Monk, ai classici del blues (Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Sonny Boy Williamson), si uniscono a suggestioni afrocentriche di World Music e, soprattutto in questo ultimo lavoro ad un r&b futuristico ed affascinante.

Sebbene, come in tutte le esperienze più sperimentali, non tutti i brani colpiscano il segno con la medesima efficacia, brani come Maktub, Jpeg Raw, Don’t Star, This Is Who We Are, Habits, Funk With U, Alone Togheter, confermano l’apertura a sonorità innovative che escono dai canoni del già sentito, per creare qualche cosa di decisamente inedito che potrebbe risultare interessante anche per le giovanissime generazioni e che potrebbe portare il genere blues a nuovi, eccitanti, sviluppi.

JPEG Raw di Gary Clark Jr.è il nostro “Disco della Settimana”.