Galleria dell’Accademia ritorna in possesso profilo Facebook hackerato

Firenze, a un mese di distanza dall’attacco hacker, la Galleria dell’Accademia, che custodisce il David di Michelangelo, è ritornata in possesso del profilo Fb ufficiale del museo.

Nelle settimane scorse la direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg aveva segnalato la violazione all’ufficio responsabile della protezione dei dati di Fb che ha preso in carico la segnalazione del museo e ha risposto di non poter intervenire. Di lì la denuncia per Data breach (ovvero per violazioni dei dati) fatta all’Autorità garante.

Tutto, ricorda il museo, era iniziato il 7 marzo scorso quando chi cura le pagine social del museo non riuscendo ad accedere al profilo ufficiale della Galleria ha contattato i tecnici di Meta, l’impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, per bloccare le attività non autorizzate sulla pagina e recuperarne il pieno accesso e la gestione. In attesa di un intervento dei tecnici del social network, garantito entro 48 ore, è stata aperta una nuova pagina su Facebook.

Da allora sulla pagina hackerata sono stati pubblicati numerosi contenuti violenti e offensivi e sono stati messi a rischio i dati personali di tutte le persone che hanno contattato il museo.

Hollberg ha messo in evidenza gravi ritardi nella gestione della sicurezza da parte dei responsabili di Meta: “Ad un mese dalla nostra prima richiesta d’intervento siamo riusciti, infine nella Settimana Santa, a recuperare il pieno utilizzo della pagina. Questo ritardo è intollerabile, nonostante i tecnici avessero garantito una soluzione entro 48 ore. Solo nelle ultime ore siamo riusciti a recuperare gli accessi e ripulire la pagina, vogliamo recuperare il tempo perduto e continuare a dialogare con i nostri visitatori attraverso post che raccontano le nostre collezioni”.