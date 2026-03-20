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Ven 20 Mar 2026
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ToscanaCronacaFurti, scopre ladro a rubare nel carro attrezzi e lo fa arrestare
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Furti, scopre ladro a rubare nel carro attrezzi e lo fa arrestare

By Raffaele Palumbo
sicurezza Firenze
immagine d'archivio

Un tentativo di furto si è trasformato in un pomeriggio di tensione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, dove un uomo di 42 anni, originario del Marocco, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il proprietario di un carro attrezzi che lo aveva sorpreso a rubare.

L’episodio risale al pomeriggio del 17 marzo ed è avvenuto nel parcheggio di un supermercato. Nel rito direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto e poi ha disposto la misura cautelare in carcere per il 42enne. Nella vicenda i carabinieri hanno ricostruito che il carro attrezzi era stato lasciato in sosta e che al ritorno il titolare ha notato un finestrino infranto e un estraneo intento a frugare dentro la cabina di guida. Il ladro è fuggito, durante la corsa ha perduto un marsupio appena rubato, ed è stato inseguito e raggiunto dal proprietario del mezzo. A questo punto, per scappare, il fuggitivo ha reagito con estrema aggressività, colpendo la vittima con pugni e graffi. C’è stata una colluttazione ma il proprietario è riuscito a trattenere l’aggressore fino all’arrivo della pattuglia. Testimoni hanno assistito alla scena. L’arrestato è stato perquisito e gli hanno trovato una carta di credito rubata lo scorso ottobre nel centro di Firenze.

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