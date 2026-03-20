Firenze 7/a provincia italiana per reddito disponibile pro capite con 27.363 euro

Nel 2024, con 27.363,42 euro di reddito disponibile pro capite delle famiglie consumatrici, la provincia di Firenze si è collocata al settimo posto in Italia guadagnando una posizione in classifica rispetto all’anno prima.

Davanti a Firenze, nell’ordine decrescente ci sono Milano, Bolzano, Monza-Brianza, Bologna, Parma e Genova e subito dopo Reggio Emilia, Torino e Modena. Lo evidenzia la Camera di Commercio fiorentina rispetto all’analisi – diffusa oggi – di Unioncamere-Centro Studi Guglielmo Tagliacarne sulle stime 2024 del reddito disponibile delle famiglie consumatrici a valori correnti, misura della capacità di spesa della popolazione residente in Italia. “Sono valori – commenta il presidente della Camera di commercio di Firenze, Manetti – sui quali la grave crisi internazionale rischia di impattare in modo sensibile se la guerra in Medio Oriente dovesse proseguire a lungo. Non dimentichiamo, infatti, che la provincia di Firenze è al top delle classifiche nazionali per valori dell’export“. Se si guarda alla variazione percentuale del reddito disponibile complessivo delle famiglie consumatrici, indica lo stesso comunicato, la provincia di Firenze registra un +3,45% che, con 27.046,73 milioni di euro, colloca il territorio fiorentino soltanto al 34/o posto della relativa classifica caratterizzata da un aumento del reddito disponibile delle famiglie più marcato al Mezzogiorno rispetto al resto del Paese, sebbene per valori assoluti le città del Sud rimangano indietro rispetto alle altre.