Firenze. Dalla Camera di commercio bandi per le imprese contro emergenze energia ed export

“A partire dalle prossime settimane la Camera di commercio di Firenze lancerà nove bandi, per un valore complessivo di due milioni di euro, che saranno erogati a fondo perduto alle imprese per sostenerle in questo momento di crisi aggravato dalla guerra in Medio Oriente”. E’ quanto annuncia il presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti che conferma la disponibilità dell’ente a creare una sinergia per affrontare la complessa situazione per le imprese del territorio, proposto ai nostri microfoni ieri dalla sindaca di Firenze Sara Funaro.
Il presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti (Ascolta l’intervista)