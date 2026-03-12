www.controradio.it Comunali a Sesto Fiorentino: candidati, alleanze (dentro e fuori il campo largo) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:58 Share Share Link Embed

Il 24 e il 25 maggio si voterà anche in Toscana in alcuni comuni per le elezioni amministrative il rinnovo di Sindaci e Consigli comunali. Tra questi, si voterà anche a Sesto fiorentino, dove il centrosinistra ha appena ufficializzato la candidatura di Damiano Sforzi. L’ex assessore all’urbanistica della giunta Falchi è riuscito a coagulare intorno al suo nome il centro sinistra senza dover passare dalle primarie. Dentro dunque anche il Movimento 5 stelle, mentre resta solo l’incognita Ecolò, che avrebbe preferito il percorso delle primarie e che adesso si trova a decidere se entrare o meno nella coalizione di Campo largo. Fuori dalla coalizione sicuramente Casa Riformista, in forte disaccordo con l’amministrazione e con il candidato del centro sinistra sul tema dell’aeroporto. Ne parliamo questa mattina con Sandra Nistri giornalista de “La Nazione”, Alessandro Martini di Casa Riformista e Beatrice Corsi di Ecolò.

