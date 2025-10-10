Controradio Streaming
Ven 10 Ott 2025
Funaro: Salvini alle Cascine? Sono felice, è uno dei parchi più belli…

By Domenico Guarino
“Lo inviterei a venire a confrontarsi sul tema delle politiche abitative, sullo sviluppo delle infrastrutture perché penso che queste siano le necessità e le risposte che devono essere date ai nostri cittadini”, ha aggiunto Funaro.

Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, dopo la tappa livornese alla Darsena Europa, nel pomeriggio ha a nunciato una visita alla Cascine. “Mi viene da sorridere, sono ben felice che il ministro Salvini venga a vedere le Cascine: vede uno dei parchi più belli della nostra città e potrà vedere l’impegno che abbiamo messo come amministrazione, in collaborazione con le altre realtà del territorio, con le altre istituzioni e con un presidio fisso della polizia municipale” ha detto  la sindaca di Firenze Sara Funaro, intervistata da Rtv38.

“Abbiamo lavorato per abbattere aiuole e siepi per evitare che ci fossero zone franche -ha aggiunto Funaro-  stiamo continuando a lavorare per presidiare le Cascine. Salvini, che ricordo è il ministro alle infrastrutture e alle politiche abitative, è la prima volta che viene qui a fare un sopralluogo ma non abbiamo mai avuto il piacere qui in città di confrontarci di quelli che sono i temi di sua competenza”.

“Lo inviterei a venire a confrontarsi sul tema delle politiche abitative, sullo sviluppo delle infrastrutture perché penso che queste siano le necessità e le risposte che devono essere date ai nostri cittadini”, ha concluso Funaro.

