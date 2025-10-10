Controradio Streaming
Camion contro guardrail in Fi-Pi-Li, 4 km coda per ripristino

By Redazione

Coda di 4 km in Fi-Pi-Li tra Empoli e Montelupo Fiorentino (Firenze) in direzione del capoluogo per il ripristino del tratto a causa di un incidente avvenuto la notte scorsa e che ha comportato anche la chiusura temporanea dell’sgc.

Un camion, intorno alle ore 1.15, ha urtato il guardrail dell’uscita dello svincolo di Montelupo, danneggiando il serbatoio del mezzo e provocando la fuoriuscita di gasolio in strada.
I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area, mentre il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso alla circolazione per consentire le operazioni. È stato chiuso anche lo svincolo di Montelupo Fiorentino, in direzione Firenze. La strada è stata riaperta in mattinata.

