Fucili semiautomatici e pistole, trovato arsenale nel pistoiese

Un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia ha portato alla scoperta a Quarrata di un arsenale e all’arresto di un 53enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni.

I militari, con il supporto dei colleghi della stazione dell’Arma di Quarrata, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione e un capannone nella disponibilità dell’indagato. L’intervento, si spiega in una nota dei carabinieri, “ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di armi e munizioni tra cui tre fucili e quattro pistole, alcune con matricola abrasa o cancellata, rendendone impossibile l’identificazione”. Sequestrate anche “armi modificate per accrescerne l’occultabilità e la letalità, fucili semiautomatici e pistole di grosso calibro, oltre a un revolver e circa 500 proiettili di diverso calibro”.

Parte delle armi, si spiega inoltre, “è risultata provento di furto avvenuto negli anni scorsi in varie province italiane, per cui l’indagato, oltre che per il reato di detenzione illegale di armi, dovrà rispondere anche di ricettazione”. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici presso il Ris dei carabinieri di Roma “per verificare se siano state impiegate in altri episodi criminosi”.

Nell’elenco reso noto dall’Arma delle armi sequestrate figurano: un fucile calibro 12 semiautomatico, marca Benelli, modificato (a canna mozza), con matricola abrasa; un fucile calibro 12 a pompa, marca Winchester; un fucile calibro 12 a canne sovrapposte, marca Beretta, modificato (a canne mozze); un revolver marca Smith & Wesson, calibro 45 acp, corredato di 8 colpi; una pistola semiautomatica calibro 45, marca Llama, corredata di 8 colpi, con matricola abrasa; una pistola semiautomatica calibro 7.65, marca Beretta, corredata di 8 colpi; una pistola sportiva calibro 22, marca Beretta, corredata da 46 colpi; 30 proiettili calibro 45 acp; 20 proiettili calibro 32 (7.65); 146 proiettili calibro 22; 50 proiettili calibro 357 magnum; 245 cartucce cal. 12.