Sab 25 Ott 2025
Fiamme in lavanderia in un centro commerciale a Calenzano
Fiamme in lavanderia in un centro commerciale a Calenzano

By Chiara Brilli

Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa intorno alle 2:35 presso il centro commerciale Il Parco, in via di Prato a Calenzano per un un incendio sviluppato in una lavanderia che ha sede nella struttura.

A seguito del rogo è entrato in funzione l’impianto antincendio. I vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e due autobotti e un carro aria, hanno fatto accesso alla lavanderia effettuando lo spegnimento dell’incendio e lo smassamento e la bonifica del materiale presente.
Al termine delle operazioni di spegnimento, provvisoriamente non fruibili, per i danni generati dai fumi della combustione, i locali della lavanderia. Regolarmente aperto il centro commerciale.

