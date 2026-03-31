Controradio, 50 anni di attività. Giani: “Voce libera e presidio culturale”

“Cinquant’anni di attività rappresentano un traguardo straordinario per Controradio, una realtà che ha saputo affermarsi come voce autorevole e indipendente nel panorama culturale e giornalistico toscano”. Lo dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’emittente.

“Nel corso di mezzo secolo – prosegue Giani – Controradio ha accompagnato i cambiamenti della nostra società, contribuendo in modo significativo alla crescita della coscienza civile, alla diffusione della cultura e al rafforzamento del pluralismo dell’informazione. Un lavoro prezioso che ha dato spazio a idee, linguaggi e generazioni diverse”.

“Alla redazione giornalistica e a tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso – conclude il presidente – va il ringraziamento della Regione Toscana e l’augurio di continuare, con la stessa passione e indipendenza, a essere un punto di riferimento per i cittadini”.